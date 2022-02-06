Dünya liderlerinden Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

Dünya liderleri, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a dünyadan 'geçmiş olsun' mesajları geldi.

Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, COVID-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Tatar, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın testinin pozitif çıktığına ilişkin sosyal medyadan yayımladığı mesajını alıntılayarak, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan'ın COVID-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Şahsım ve halkım adına geçmiş olsun dileklerimi iletir, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını dilerim" dedi.

Faiz Sucuoğlu

KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, şunları söyledi:

"Zatıalinizin ve kıymetli eşiniz Emine Erdoğan Hanımefendi'nin COVID-19 test sonuçlarınızın pozitif çıkmış olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Üç yıldır hayatımızın akışını durağanlaştıran bu hastalığı hafif belirtilerle geçiriyor olmanız tek teselli olmakla birlikte zatıalinize ve kıymetli hanımefendiye acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en içten dualarımı gönderiyorum. En derin sevgi ve saygılarımla."

İlham Aliyev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in COVID-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" temennilerini ilettiği belirtildi.

Vladimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, COVID-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı Türkçe paylaşımda Erdoğan ve eşinin COVID-19 testlerinin pozitif çıkmasını eşi Olena Zelenska ile birlikte üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

Devlet Başkanı Zelenskiy, "Arkadaşlarımız Tayyip Bey ve Emine Hanım'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." dedi.

İmran Han

Pakistan Başbakanı İmran Han da paylaşımında, "Kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendim" dedi. Han, ülkesi ve Pakistan halkı adına acil şifalar diledi.

Al Sani

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Al Sani mesajında, "Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine hanıma acil şifalar, sağlık ve sıhhat dilerim" dedi.

Kiriakos Miçotakis

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine acil şifalar diliyorum" dedi.

Nayib Bukele

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, "Sevgili Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan size ve eşiniz saygıdeğer Emine Erdoğan hanıma en içten duygularımla geçmiş olsun dileklerimi sunmak isterim. En kısa zamanda iyileşmeniz temennisiyle" paylaşımını yaptı.

Kaynak: TRT Haber .