Dün “TSK kimyasal gaz kullandı” diyen Şebnem Korur Fincancı: Sözlerim çarpıtıldı

Dün PKK’nın yayın organında “Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik-zehirli kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda” diyen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hakkında başlatılan soruşturma sonrası bugün: “Sanki ben kimyasal kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar. Öyle bir şey demedim ben. Canlı yayında konuşuyorum”

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Dün PKK'nın yayın organında PKK'ya yönelik operasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal gaz kullandığı iddiasını savunan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincacı, hakkında başlatılan soruşturma sonrası sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti.

Hakkında açılan ‘terör' soruşturmasıyla topluma gözdağı verilmek istendiğini iddia eden Fincancı, şunları söyledi:

“Sanki ben kimyasal kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar. Öyle bir şey demedim ben. Canlı yayında konuşuyorum. Hani diyorum ki bir kimyasal etkisi olabilir. ‘Sinir sistemini etkileyen o istemsiz hareketler nedeniyle bunun araştırılması gerekir' diyorum. Yani görüntüler de bunu söylemek olanaklı değildir diyorum canlı yayında. Sanki ben ‘Kimyasal var‘ demişim gibi lanse ediyor.“

FİNCANCI: KİMYASAL GAZ KULLANILMIŞ DURUMDA

Dün PKK'nın yayın organına konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı ve adli tıp uzmanı doktor Şebnem Korur Fincancı görüntülerini incelediğini belirterek, “Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik-zehirli kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz” demişti.

Bağımsız heyetleri bölgede inceleme yapmasının uluslararası sözleşmeler gereği zorunlu olduğuna dikkat çeken Fincancı, “Uluslararası sözleşmelerin uygulanması ve kimyasal silahların kullanımını yasaklayan Cenevre Sözleşmesi kapsamında böyle bir iddia ortaya çıktığında nasıl bir araştırma yapılacağı da Minnesota Protokolü'nün ilkelerinin ele alınması gerekiyor” demişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

PKK'nın yayın organında açıklama yapan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün akşam saatlerinde soruşturma başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, bugün PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2'nci maddesi kapsamında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 301/2'nci maddesi kapsamında 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamak' suçlarından soruşturma başlatıldı. .