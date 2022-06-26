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Düğünde kavga: 1'i polis, 5 yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düğünde çıkan kavgada 2 kişi silahla 1'i polis 3 kişi ise darbedilerek yaralandı.

2 Saat Önce
2022-06-26 23:05:45
Düğünde kavga: 1'i polis, 5 yaralı

Akdurak Mahallesi Akçakayran mevkisinde bir düğünde alkollü olduğu öne sürülen gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi tabancayla ateş açılması sonucu bacağından, 2 kişi darbedilerek yaralandı. Kavgaya müdahale sırasında bir polis memuru da kafasına aldığı darbeyle yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

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Grupları ayırmak için havaya ateş açmak zorunda kalan polis, Eray A, Tolga Ç. ve Mahsun Ç'yi gözaltına aldı. AA

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