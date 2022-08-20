Düğünde 'Halay başı' ve 'müzik' kavgasında 2 polis memuru da yaralandı

Kayseri'de, bir düğün salonunda 'halay başı' ve 'müzik seçimi' nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alınırken, kavgayı ayırmaya çalışan 2 polis memuru ise yaralandı.