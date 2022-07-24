DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,7842 ₺

EURO

18,1632 ₺

ALTIN

985,32 ₺

BİST

2.516,56 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Düğün yemeği zehirlenmesi; 78 kişi hastanelik oldu

Düğün yemeği zehirlenmesi; 78 kişi hastanelik oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, düğün salonunda ikram edilen yemekten zehirlendiği değerlendirilen 78 kişi hastaneye kaldırıldı.

3 Saat Önce
2022-07-24 23:30:52
Düğün yemeği zehirlenmesi; 78 kişi hastanelik oldu

Hikmet Şahin Kültür Parkı içinde bulunan bir düğün salonundaki cemiyete katılanlardan 78'i verilen yemekten yedikten sonra rahatsızlandı.

Bazı vatandaşlar özel araçlarıyla diğerleri de ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. AA

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş