Dugin kim, Dugin'in kızı kim? Aleksandr Dugin ve kızı Darya Dugina neden önemli? Darya Dugina nasıl öldü?

Dugin kim, Dugin'in kızı kim? Putin'in akıl hocası olarak tanınan Aleksandr Dugin'e düzenlenen bir suikast sonucu, Dugin'in kızının öldüğü iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Peki Aleksandr Dugin ve kızı Darya Dugina neden önemli? Darya Dugina nasıl öldü? işte detaylar...

Putin'in akıl hocası olarak tanınan Aleksandr Dugin'e düzenlenen bir suikast sonucu, Dugin'in kızının öldüğü iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Peki Aleksandr Dugin ve kızı Darya Dugina neden önemli? Darya Dugina nasıl öldü? işte detaylar...

Dugin kim, Dugin'in kızı kim?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakını ve önde gelen destekçilerinden siyaset bilimci Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Aleksandr Gelyeviç Dugin, Rus siyaset bilimci ve faşist görüşleriyle tanınan strateji uzmanıdır. Kremlin ve Rus ordusuyla yakın ilişkisiyle tanına Dugin, Duma'nın başkanı Gennady Seleznyov'un ve Birleşik Rusya adlı partinin yöneticilerinden Sergey Narişkin'in danışmanıdır.

Aleksandr Dugin ve kızı Darya Dugina neden önemli

Dugin, Rus hükümetinde resmi bir görevde bulunmasa da Putin'in büyük destekçisi ve Ukrayna işgalinin savunucularından biriydi.

Darya Dugina, Mayıs ayındaki bir yazısında Ukrayna savaşını "medeniyetler çatışması" olarak tanımlamış ve Batı'nın babası ve kendisine yaptırım uygulamasından "gurur duyduğunu" belirtmişti.

Sosyoloji, jeopolitik, felsefe alanlarda çalışmalar yapan Dugin 60 yaşındadır.

Darya Dugina nasıl öldü?

Dugin, aşırı milliyetçi bir ideolog ve Putin'in "akıl hocası" olarak da biliniyordu. Babasının fikirlerini savunan Dugina, babasıyla birlikte katıldıkları bir festivalden dönüyordu. Dugin son dakika farklı bir araçla seyahat etmeye karar verdi ve Dugina yola tek başına çıktığı esnada patlama gerçekleşti.

Darya Dugina aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldü.

.