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Düdüklü tencerelere yerleştirilmiş EYP bulundu

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında mayın arama köpeğiyle yapılan aramada, toprak altındaki 2 düdüklü tencere içerisinde 40 kilo amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

15 Dakika Önce
2022-04-24 23:47:12
Düdüklü tencerelere yerleştirilmiş EYP bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi Doğanca köyü Eski Mezra mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik, mayın arama köpeğinin de katıldığı arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

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Köpeğin tepki verdiği alanda, yapılan kazıda toprak altına yerleştirilmiş 2 düdüklü tencere içerisinde 40 kilo amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP ele geçirildi. Patlayıcı imha edilirken, bölgede arazi arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi. DHA

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