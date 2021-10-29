DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Diyanet, 7 bin 800 personel alacak
Nejat Alp kimdir? Nejat Alp şarkıları hangileri? Nejat Alp kaç yaşında?
Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı
Mısır'a gazeteci Ganim'in serbest bırakılması çağrısı
Kekreyemiş tozu iştahı bıçak gibi kesiyor!
Sudan ordusundan ‘Hamduk’ kararı
Altın süt baş ağrısını kesiyor!
Güncel kredi faiz oranları | Banka kredi faizleri düştü mü? Konut kredisi faiz oranı ne kadar oldu?
Kriz büyüdü; AP, AB Komisyonu ile davalık oldu
Aizanoi Antik Kenti'nde Roma dönemine ait tanrıça heykelleri bulundu
Bayraktar TB2 SİHA ile Rus yanlısı ayrılıkçıların vurulması Fransa’yı rahatsız etti
Türkiye’deki mal varlıkları dondurulan kişi ve kuruluşlar açıklandı
İhracatçı sayısı 100 bine ulaştı
New York borsası düşüşle açıldı
28 ülke 5 yıl daha kalmasını istedi

TIMETURK / GÜNDEM / Dücane Cündioğlu’ndan dikkat çeken ’29 Ekim’ paylaşımı

Dücane Cündioğlu’ndan dikkat çeken ’29 Ekim’ paylaşımı

Felsefeci Dücane Cündioğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile yaptığı paylaşımda,“Cumhuriyet ne büyük, ne eşsiz kazanımdır kadrini kıymetini bilen halklara!” dedi.

4 Saat Önce
2021-10-29 14:43:01
Dücane Cündioğlu’ndan dikkat çeken ’29 Ekim’ paylaşımı

Yazar ve felsefeci Dücane Cündioğlu, Twitter hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Cündioğlu attığı twitinde, “Cumhuriyet ne büyük, ne eşsiz kazanımdır kadrini kıymetini bilen halklara! Biz henüz gençliğini ve yetişkinliğini idrak edemedik, hala çocukluğunu kutluyoruz. Olsun, daha özgürlükçü, daha eşitlikçi bir cumhuriyetin hayali bile erdemdir” dedi.

Ekran Resmi 2021-10-29 14.35.43

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş