Dücane Cündioğlu’ndan dikkat çeken ’29 Ekim’ paylaşımı

Felsefeci Dücane Cündioğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile yaptığı paylaşımda,“Cumhuriyet ne büyük, ne eşsiz kazanımdır kadrini kıymetini bilen halklara!” dedi.

Yazar ve felsefeci Dücane Cündioğlu, Twitter hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Cündioğlu attığı twitinde, “Cumhuriyet ne büyük, ne eşsiz kazanımdır kadrini kıymetini bilen halklara! Biz henüz gençliğini ve yetişkinliğini idrak edemedik, hala çocukluğunu kutluyoruz. Olsun, daha özgürlükçü, daha eşitlikçi bir cumhuriyetin hayali bile erdemdir” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.