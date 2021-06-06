DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Yargıtay’dan HDP’nin kapatılması için yeni dava
Koronavirüs kabusu yaşayan Hindistan'da, Başbakan Modi'den bedava aşı sözü
Bir Deli Sevda dizisinde birliktelerdi… Deniz Uğur ile Erdinç Gülener evleniyor
Müsilajla ilgili ilk test sonuçları belli oldu
ABD'de koronavirüs ölümleri 598 bine dayandı
Ukrayna lideri Zelenskiy'den ''NATO üyeliği'' açıklaması
Mardin Barosu: Muharrem İnce'nin açıklamaları bilim dışıdır
Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a dava açtı
Bakırköy Kirazlı metrosu ne zaman bitecek? Bakırköy Kirazlı metro hattı ne zaman açılacak?
Altının kilogramı 525 bin 300 liraya yükseldi
2021 borç yapılandırma son gün ne zaman? Borç yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Thodex'in banka hesabındaki 16 milyon liraya haciz konuldu
Eski Bakan Tüzmen Rusya’dan Türkiye’ye yüzecek
Oyuncuları sevindirecek iddia: Crysis'in Android ve iOS için çıkış tarihi açıklandı
Bakanlıktan 'müsilaj' genelgesi

'Duble maskeli' doktor... 'İşte bizi böyle kekliyorlar!'

Geçtiğimiz gün Amerikan vatandaşlarıyla arasında geçen yazışmaları dünya medyasına servis edilen Dr. Fauci’nin açıklamaları skandal olarak değerlendirilmişti. Dr. Fauci’nin Amerikan kamuoyundaki maske şikâyetlerine e-mail yoluyla verdiği cevaplar tepki çekmeye devam ederken Sabah yazarı Melih Altınok, konuya ilişkin yorumunda ‘hayatımızı zehir ettiler’ dedi

ABONE OL

Google News - Timeturk
06.06.2021 13:25:20
'Duble maskeli' doktor... 'İşte bizi böyle kekliyorlar!'

İŞTE BİZİ BÖYLE KEKLİYORLAR!

Ara sıra, ekrana maskeyle çıkıp reklam arası kameralar kapanınca bezini gevşeten "ekran yüzlerinin" sahtekârlığıyla kafa buluyorum ya... Bir de bunların ağababaları, siyasetçi versiyonları var.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci onlardan biri.

Trump'ın "Fauci'yi dinlemediğim için Amerikan halkı çok şanslı" dediği bu numaracının basına sızan e-maillerinde yazdıkları, kameralar karşısında söyledikleriyle taban tabana zıt.

Meğer DSÖ toplantılarında "virüsün laboratuvardan çıktığı" teorisini şiddetle reddetmesine rağmen, aslında ekibi bu teori üzerinde çalışıyormuş...

Şubat 2020'de dönemin ABD Sağlık Bakanı'na gönderdiği e-mailde de, "Maskeler aslında enfekte olmuş kişilerin virüsü yaymasını engellemek için kullanılmalıdır. Bunlar, enfekte olmayan kişileri korumak için kullanılmaz" diye yazmış.

Daha durun, dünyayı kilitleyen, bir yıldır hayatımızı zehreden maskelilerin gerçek yüzleri bir bir deşifre olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş