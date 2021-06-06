'Duble maskeli' doktor... 'İşte bizi böyle kekliyorlar!'

Geçtiğimiz gün Amerikan vatandaşlarıyla arasında geçen yazışmaları dünya medyasına servis edilen Dr. Fauci’nin açıklamaları skandal olarak değerlendirilmişti. Dr. Fauci’nin Amerikan kamuoyundaki maske şikâyetlerine e-mail yoluyla verdiği cevaplar tepki çekmeye devam ederken Sabah yazarı Melih Altınok, konuya ilişkin yorumunda ‘hayatımızı zehir ettiler’ dedi

İŞTE BİZİ BÖYLE KEKLİYORLAR!

Ara sıra, ekrana maskeyle çıkıp reklam arası kameralar kapanınca bezini gevşeten "ekran yüzlerinin" sahtekârlığıyla kafa buluyorum ya... Bir de bunların ağababaları, siyasetçi versiyonları var.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci onlardan biri.

Trump'ın "Fauci'yi dinlemediğim için Amerikan halkı çok şanslı" dediği bu numaracının basına sızan e-maillerinde yazdıkları, kameralar karşısında söyledikleriyle taban tabana zıt.

Meğer DSÖ toplantılarında "virüsün laboratuvardan çıktığı" teorisini şiddetle reddetmesine rağmen, aslında ekibi bu teori üzerinde çalışıyormuş...

Şubat 2020'de dönemin ABD Sağlık Bakanı'na gönderdiği e-mailde de, "Maskeler aslında enfekte olmuş kişilerin virüsü yaymasını engellemek için kullanılmalıdır. Bunlar, enfekte olmayan kişileri korumak için kullanılmaz" diye yazmış.

Daha durun, dünyayı kilitleyen, bir yıldır hayatımızı zehreden maskelilerin gerçek yüzleri bir bir deşifre olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.