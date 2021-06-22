Dr. Polat uyardı: Bunları sorgulayanlar aşı karşıtı mı?

Salgın sürecinin başından bu yana devam eden 'aşı karşıtlığı' tartışmasında yeni veriler ortaya çıkmaya devam ediyor. Tartışmaya son olarak Florence Nightingale hastanesi doktorlarından Dr. Bülent Polat’ın paylaşımları damga vurdu. Polat’ın twitter hesabından konuya dair bir dizi sorular sorarken çok sayıda kullanıcı tarafından da paylaşıldı. İşte Dr. Polat’ın dikkat çeken aşı sorgulaması…

Aşı konusundaki en küçük tereddütü, endişeyi ya da bir soru işaretini hemen “aşı karşıtlığı” olarak damgalayıp saldıran sözde bilimci gerçekte ezberci bir kitle var.

Onlara göre sorgusuz sualsiz her önerilene boyun eğmek gerekli.

O zaman:

1-ABD, Astrazeneca aşısını onaylamadı, kullanılmasını yasakladı.

Elindeki 80 milyon doz aşıyı da gariban ülkelere bağışlayacak.

Bazı Avrupa ülkeleri de benzer karar aldı.

Şimdi ABD'yi ve o ülkeleri aşı karşıtı olarak suçlayabilir miyiz?

2-Pfizer firmasının araştırmalarına ve ısrarla 2 doz yapılmasını istemesine ve FDA, EMA gibi kurumların onaylamasına rağmen Almanya 12-15 yaş grubu sağlıklı gençlere aşı yapılmasını durdurdu.

İngiltere de öyle planlıyor.

Şimdi bu iki ülke aşı karşıtı mı?

3-Faz 3 sonuçlarında bahsedilmeyen ancak sahadaki uygulamada ortaya çıkan bir sorun, özellikle gençlerde aşının 2.dozu sonrası ortaya çıkan Miyokardit.

Pek çok bilim insanı, firmanın önerisinin aksine bu grupta 2.dozun yapılmaması düşüncesinde.

Şimdi bunlar aşı karşıtı mı?

4-COVID geçirenlere aşı yapılması da çok tartışmalı.

Firma 2 doz yapılmasında ısrarlı.

Bazı uzmanlar doğal bağışıklığı yeterli görürken bir grup da tek doz yapılmasının yeterli olacağını 2.dozun gereksiz hatta zararlı olabileceğini söylüyor.

Şimdi bunlar aşı karşıtı mı?

5-Üretici Biontech şirketi aşının -70 derecede saklanması gerektiğini, aksi halde bozulacağını ısrarla vurgulamıştı.

Ancak ne olduysa bir anda FDA, EMA gibi kurumlar aşının bildiğiniz alelade buzdolabında bile 1 ay tutulabileceğini, hiç sorun olmayacağını bildirdiler.

Bu ciddi değişiklik nasıl oldu?

Yeni bir bilimsel çalışma mı yapıldı, yapıldıysa niçin yayınlanmadı? Yoksa Uğur Şahin-Özlem Türeci çifti mi yanılmışlardı, niçin -70 diye ısrar etmişlerdi?

Aşılamayı hızlandırmak için mi bu karar alındı?

Sonuç:

Bilimsel çalışmalar hızla devam ederken ve sık sık çok farklı sonuçlar ortaya çıkarken insanların kafasında endişelerin oluşması doğaldır.

Üstelik bazı ön yargılı yaklaşımların, dezenformasyonların yaygınlaştığı bu dönemlerde bu endişeleri anlayışla karşılamak gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.