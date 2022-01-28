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Domino's Pizza'ya siber saldırı: Kişisel veriler çalındı mı?
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Domino's Pizza'ya siber saldırı: Kişisel veriler çalındı mı?

Domino's Pizza, siber saldırı iddiaları ile ilgili kamuoyuna yansıyan sürece ilişkin açıklama yaptı.

1 Saat Önce
2022-01-28 08:23:15
Domino's Pizza'ya siber saldırı: Kişisel veriler çalındı mı?

Domino's Pizza'ya, 9 Ocak'ta gelen bir e-posta ile müşterilerine ait isim, soy isim, iletişim bilgileri, müşteri numarası bilgilerinin e-postayı gönderen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından edinildiği iddiaları kamuoyuna yansıması üzerine Domino's'tan yapılan açıklamada, tehdit içeren söz konusu e-postanın ardından detaylı incelemelerin şirket tarafından derhal başlatıldığı, teknik kontrollerin sağlandığı, teknik ve idari tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Kişisel Verilerin Korunması Kurumuna gerekli bildirimler yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak suretiyle hukuki süreç başlatıldı. Bu noktada önemle vurgulamak isteriz ki kurumumuz, finansal bilgileri içeren herhangi bir kredi kartı verisi tutmamaktadır ve finansal verilere erişim söz konusu değildir." ifadesine yer verildi.

Domino's'un, kullanıcı verilerinin korunması esasını en temel öncelikleri arasında gördüğünün aktarıldığı açıklamada, her zaman olduğu gibi bundan sonra da siber güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde almaya devam edileceği ifade edildi.

Öte yandan açıklamada, şirketin gelecek günlerde sürece ilişkin detayları şeffaflık ve açıklık ilkesi gereği aktarmaya devam edeceği belirtildi. .

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