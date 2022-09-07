Domates konservesi ve salça ihracatına kısıtlama mı geldi?

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile ihracı kayda bağlı ürünler listesine 'domates konservesi' ve 'salça' da dahil edildi. Ancak, bu gelişme 'kısıtlama getirildi' olarak yansıyınca Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 'Söz konusu düzenleme ile bu ürünlerin ihracatının yasaklanması veya kısıtlanması söz konusu değildir' açıklamasını yaptı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle "ihracı kayda bağlı mallar" listesine "domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)" ve "salça" da eklendi. Ancak, birçok yerde konu 'kısıtlama getirildi' olarak yansıyınca Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Uçak'ın açıklaması şöyle:

"Türkiye'nin yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatını 2021 yılında 5,3 milyar dolara taşıdık. Sektörümüzün 2021 yılı ihracat rekoruna geniş ürün gamıyla 729 milyon dolarla en büyük katkıyı domates ve mamulleri ihracatımız sağlamıştır.

Küresel meyve sebze piyasasında ciddi bir aktör olan ülkemiz, yıllık 14 milyon ton üretimle domates üretiminde dünyada dördüncü sırada bulunmaktadır.



Domateste ürün çeşitliliğinde de güçlü bir konumda olan Türkiye'nin ihracat menzili Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir coğrafyayı kapsamaktadır.



Ülkemize en çok döviz girdisi sağlayan sektörlerden biri olarak çizdiğimiz bu başarılı grafik hem ne kadar yüksek katma değerli ürünler ihraç ettiğimizi net bir şekilde ortaya koymakta, hem de orta vadede 10 milyar dolar ihracat hedefimize adım adım yaklaştığımıza işaret etmektedir.



Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile “Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)- Diğerleri: (GTP:2002.90) (Salça)” ihracatında kayıt uygulaması getirilmiş olup söz konusu düzenleme bu ürünlerin ihracatının yasaklanması veya kısıtlanması söz konusu değildir.



Ayrıca, bu ürünlerin ihracatı Bakanlığımız iznine de tâbi kılınmamıştır.



Domates konservesi ve salça ihracatına kısıtlama getirildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

"Fiyat istikrarının korunması amaçlandı"

Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, alınan kararın gerekçelerine yer verildi.

Salça sektöründeki ihracat gelişmelerinin değerlendirilmesi neticesinde, salça ihracatındaki artış eğiliminin devam edeceğinin tespit edildiği vurgulanan açıklamada, "Yurt içi arz/yurt dışı talep dengesi ile fiyat istikrarının korunması amacıyla yurt içi piyasa ve tüketici enflasyon dinamikleri de göz önüne alınarak ihracata yönelik gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını teminen salça ihracatımızın yakından takibine ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı. .