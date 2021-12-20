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TIMETURK / GÜNDEM / Dolar 13 TL mi oldu? Dolar neden düştü?

Dolar 13 TL mi oldu? Dolar neden düştü?

Dolar 13 TL mi oldu? Dolar neden düştü? Döviz kurundaki dalgalanmalar yerini düşüşlere bıraktı. Son iki hafta içerisinde 17 TL ve 18 TL seviyelerinde olan, haftaya 16 Tl ile başlayan dolar düştü. Peki ama dolar ne kadar oldu? Güncel dolar fiyatı ne? İşte detaylar...

37 Dakika Önce
2021-12-20 23:35:23
Dolar 13 TL mi oldu? Dolar neden düştü?

Dolar 13 TL mi oldu? Dolar neden düştü? Döviz kurundaki dalgalanmalar yerini düşüşlere bıraktı. Son iki hafta içerisinde 17 TL ve 18 TL seviyelerinde olan, haftaya 16 Tl ile başlayan dolar düştü. Peki ama dolar ne kadar oldu? Güncel dolar fiyatı ne? İşte detaylar...

Dolar neden düştü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın sonrasında büyük önem arz eden açıklamalarda bulundu. Önceki hafta 17 ve ardında 18 seviyesini test eden dolar, TCMB'nin beşinci müdahalesi sonrası haftayı 16,40 seviyelerinde kapatmıştı. Fakat bugün 17,62 liradan güne başlayan dolar 18 liraya kadar çıktı ve Kabine Toplantısı'nın ardından düşüşe geçti.

Dolar 13 TL mi oldu?

1 Dolar - 13,40 TL

1 Euro - 15,03 TL

1 Serlin - 17,59 TL

1 Yen - 0,11 TL

1 Suudi Arabistan Riyali - 3,57 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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