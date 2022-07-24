Dolar 10 TL’nin altına düşer demişti, şimdi altına dikkat çekti!

Daha önce dolar kurunun sene sonunda 10 TL'nin altına düşeceğini ileri süren ekonomist yazar Engin Avcı bu kez altın yatırımcısına seslendi.

Dolar kurunun 18 TL'ye doğru tırmanmasının ardından ekonomist yazar Engin Avcı'dan iddialı bir tahmin daha geldi.

Beyza Hakan'ın Youtube kanalına konuk olan Engin Avcı, altın yatırımcısının beklemeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Engin Avcı yaptığı açıklamada, "Altın yatırımcısı beklesin. Eylül ve Ekim aylarını beklesin. Rezervlerinizi koruyun. Buralara yatırım yapmayı devam edin ve koruyun. Dövize dair ne varsa terk edin. Doları bozdurun ve çıkın. Yatırımlarınızı koruyun. TL ve altına yatırın. Küresel jandarmanın ulusal devletleri sıkboğaz etmesiyle gelişmeler yaşanıyor. Bütün ülkeler altın toplanıyor. Altın toplanıyorsa savaş geliyor demektir. Dövizin yıl sonu hedefi 10 liranın altına inmesidir. Altın yatırımlarınızı daima koruyun. Hükümetin aklına ve devletin adımlarına güvenin. Bu gelişmelerin ardından konut fiyatları da düşecektir" dedi.

‘Dolar 10 TL'nin altına düşer' demişti

Engin Avcı daha önce yaptığı açıklamada, "Prens Selman, Rus oligarklar ve BAE'liler Türkiye'den hamilik yapmalarını istiyor. Hala söylemimin arkasındayım. Benim tahminim 6 ila 8 arasındadır. 10 liranın altına düşecek. Ağustos ayının başında başlar benim yıl sonu hedefim yıl sonunda 10 liranın altına düşecektir" demişti.

YeniAkit