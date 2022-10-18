Dolandırmak için sınır tanımıyor! Bugün Müslüman yarın Hristiyan oluyor

Daha önce kendisini Ermeni bir CHP'li olarak tanıtan sonrasında ise Müslüman olduğunu ve AK Parti'yi desteklediğini söyleyen Burak Bayırlı, insanların zaaflarıyla oynayarak dolandırdığı deşifre oldu. Son olarak ise Bayırlı, Gamze Özçelik adına sosyal medyada sahte hesap açarak yardım toplama bahanesiyle birçok kişiyi dolandırdığı anlaşıldı.

Fenomen olarak çeşitli platformlarda boy gösteren Burak Bayırlı, kanser hastası olduğunu söyleyerek iyice duygu sömürüsü yaptı. Bayırlı'nın, ünlü isim Gamze Özçelik adına sahte hesap açıp yardım topladığı ortaya çıktı. Ayrıca Burak Bayırlı'nın, Hristiyan vatandaşların yanına gidip, “Müslüman ailem bana baskı yapıyor, Hristiyan olmak istiyorum” deyip onları dolandırdığı da belirlendi. Yetmezmiş gibi Müslüman vatandaşları da, “Ailem Hristiyan, ben Müslüman oldum” diyerek kullanmaya çalıştığı, kanal kanal gezip kendisini ve sahte hikayesini anlattığı görüldü. Burak Bayırlı'nın, “Afrika'ya yardım ediyorum” diyerek de şimdiye dek milyonlarca lira para topladığı ifade edildi. Başta kadınlar olmak üzere birçok vatandaş Burak Bayırlı'dan şikayetçi olurken, şahıs hakkında devletin bir an önce önlem alması bekleniyor. .