Doktorun öldürüldüğü kliniğin kapısına 'Cenazemiz var' yazısı asıldı

Konya’da kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın (47) görev yaptığı hastanede silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından olayın yaşandığı klinik, kapısına 'Cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır' yazısı asılarak, kapalı tutuldu.

Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay (39), iddiaya göre, 7 Haziran günü kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde anjiyo ameliyatı sonrası yaşamını yitiren annesi Kezban Akçay'ın (58) ölümünden sorumlu tuttuğu kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'yı tabancayla vurarak öldürdü.

Akçay ardından, silahın namlusunu başına dayayıp tetiği çekerek intihar etti.

Saldırının ardından sağlık çalışanları 7- 8 Temmuz tarihleri arasında iş bırakma eylemi kararı aldı.

Bu nedenle bugün başta saldırının yaşandığı Konya Şehir Hastanesi olmak üzere hastanelerde acil servisler dışında hizmet verilmiyor.

'CENAZEMİZ VAR' YAZISI

Konya Şehir Hastanesi'nde saldırının gerçekleştiği kardiyoloji kliniğini kapısına, 'Cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır' yazısı asıldı. Kliniğin kapısı da kapalı tutuldu.

Saldırıyı gerçekleştiren Hacı Mehmet Akçay'ın cenazesi bugün sabah saatlerinde Yunak ilçesi Koçyazı Mahallesi'nde mahalle mezarlığına defnedildi.

Sağlık çalışanları eylemde;

'Gerçekten melek gibi bir insana kıydılar'

Öte yandan Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Dr. Sülbiye Karaburgu, öldürülen Dr. Ekrem Karakaya ile birlikte çalıştığını belirterek, "Ne bizlere ne de hastalara sesini yükseltti. Her şeyini bizim ile paylaştı. Bu şiddet artık son bulsun. Gerçekten şu an konuşamıyorum. Gerçekten melek gibi bir insana kıyanlara, hiçbir şey söyleyemiyorum" dedi.

Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, dün öğle saatlerinde Konya Şehir Hastanesi'nde görevli kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'yı klinikte tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. İnfial yaratan cinayet sonrası sağlık çalışanları, tüm yurtta 2 günlük eylem kararı aldı. İş bırakan sağlık personeli, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği önünde toplanarak saldırıyı kınadı.

'NE BİZLERE NE DE HASTALARINA SESİNİ YÜKSELTTİ'

Öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın hocası olduğunu belirten endokrinoloji uzmanı Dr. Sülbiye Karaburgu, gözyaşlarını tutamadı. Dr. Karakaya'nın hep güler yüzlü olduğunu ifade eden Dr. Karaburgu, "Ekrem ağabeyim ile 2002 Eylül döneminde beraber çalışma fırsatı buldum. 6'ncı sınıf öğrencisiydim ve intern olarak çalışıyordum. Ne bizlere ne de hastalara sesini yükseltti. Her şeyini bizim ile paylaştı.

Bizim harçlığımız olmadığı zamanlar, bize harçlık verdi. Bizlere yemek ısmarladı. Hastalara hiçbir zaman gülen yüzünü eksik etmedi. Keşke böyle bir olay hiç olmasaydı. Allah'ım mekanını cennet eylesin. Bu şiddet artık son bulsun. Gerçekten şu an konuşamıyorum. Gerçekten melek gibi bir insana kıyanlara, hiçbir şey söyleyemiyorum" dedi.

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