Doktora diploma yırttıran saldırganlar tahliye edildi!

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görevli doktor Şeyhmus Baraş, hasta yakınlarının saldırısına uğradıktan sonra diplomasını yırtıp mesleği bıraktığını açıklamıştı. Baraş'ı darp eden 3 saldırgan, davanın ikinci duruşmasında tahliye edildi.

Mahkeme, Şeyhmus Baraş'ı darbeden 3 saldırgana, ikinci duruşmada tahliye kararı verdi. NTV'de yer alan habere göre, dava Viranşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Doktor Şeyhmus Baraş, 27 Haziran'da 3 hasta yakınının kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu, bunun üzerine tartışma çıkınca da saldırdıklarını söyledi. Daha sonra üç tutuklu sanık ifade verdi. Mahkeme sanıkların tahliyesine karar verdi.