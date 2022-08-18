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Doktora diploma yırttıran saldırganlar tahliye edildi!

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görevli doktor Şeyhmus Baraş, hasta yakınlarının saldırısına uğradıktan sonra diplomasını yırtıp mesleği bıraktığını açıklamıştı. Baraş'ı darp eden 3 saldırgan, davanın ikinci duruşmasında tahliye edildi.

36 Dakika Önce
2022-08-18 16:48:46
Doktora diploma yırttıran saldırganlar tahliye edildi!

Mahkeme, Şeyhmus Baraş'ı darbeden 3 saldırgana, ikinci duruşmada tahliye kararı verdi. NTV'de yer alan habere göre, dava Viranşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Doktor Şeyhmus Baraş, 27 Haziran'da 3 hasta yakınının kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu, bunun üzerine tartışma çıkınca da saldırdıklarını söyledi. Daha sonra üç tutuklu sanık ifade verdi. Mahkeme sanıkların tahliyesine karar verdi.

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