Doktor maaşlarına zam olacak mı? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği hastalığı ve doktor maaşlarına zam hakkında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, "Maymun çiçeğinin pandemiye neden olacağına inanmıyorum. Bilim Kurulu ile istişare ediyoruz" dedi.

DOKTOR MAAŞLARINA ZAM OLACAK MI?

Bakan Koca "Doktor maaşlarına zam olacak mı?" sorusuna ise, "Çalışma Meclis'in iradesinde. Temmuz ayından önce olacağını söyleyebilirim. Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili çalışma yapılıyor" dedi.