Gazeteci yazar Arslan Bulut, salgın sürecinin başlangıcından bu yana sık sık tartışma konusu olan maske ve ilaç meselesine temas etti, Bulut'un yazısından bir bölüm

Fauci'nin maske itirafı ve ötenazi ilaçları!

Ben "Doktor gözüyle pandemi yalanları!" dizisine devam ediyorum:

"Maskeyle ilgili 2018'e kadar yapılan birçok çalışma zaten faydasız olduğunu kanıtlamış ancak biz hekimler bunu hiç sorgulamamışız!

Türk Toraks Derneği'nin ana sayfasında 'Açık havada maske faydasızdır' cümlesi varken birkaç ay sonra nedense kaldırdı.

Maskelerin petrol ürünü toksik malzemeden üretildiği, çoğunda grafen oksit olduğu, sıcakta daha toksik hale geldiği ve aslında Türkiye'de üretilen maskelerin yüzde 95 kadarının filtresiz olduğunu artık herkes biliyor.

Bu konuda vurgulamak istediğim asıl şey şu ki maske bağışıklığı düşürüyor…

Sürecin baş aktörlerinden Antony Fauci'nin yapmış olduğu bir araştırmayla ilgili 2008'de bir açıklaması var. Diyor ki 'İspanyol gribinden ölümlerin sebebi İspanyol gribi değildi. En önemli sebep bakteriyel enfeksiyonlardı, onun da sebebi yüz maskeleriydi.'

Ve bu adam şimdiki süreçte önce 'tek kat' sonra 'çift kat maske takın' diyen adamdır.

Kalp hastası, astım hastası, solunum yolu enfeksiyonu olan insanlar, hastaneye yatırılınca iki kat maske takmak zorunda bırakılıyor! Böyle zulüm olur mu?

Maske konusunda uyarıları en başından beri yapan uzmanlar 'Bir enfeksiyon geçirdiğimizde buna sebep olan mikrop floramız sessiz kalır ama maske, korku, izolasyon, anksiyete, yorgunluk gibi nedenlerle bağışıklığımız düşerse diğer flora baskın hale gelip tekrar enfeksiyon yapar.' bilgisini veriyor. Bu sebeple yatan hastalara müthiş geniş spektrumlu antibiyotik kombinasyonlarına gerek yok daha basit tedaviler yeterli.

Sosyal mesafe, izolasyon ve korku bağışıklığı düşürür. Bunlar net ve bilimsel. Ve o çeşitli renk ve dokudaki maskeler tükürük partiküllerinin yönünü değiştirir sadece ve havada metrelerce sürüklenir bu partiküller. Yeni bir şey değil ama UV ışınları mikropları etkisiz hale getirir… Sağlık Bakanlığı Kılavuzu önerisiyle ilk 3 ay kullandırılan ölümcül üçlüden sonra daha önce hiç duymadığımız bilmediğimiz favipiravir ile hidroksiklorokin tedavisi uygulamasına geçildi.

Hidroksiklorokin belki tek başına düşük dozlarda tehlikeli de değil. Ama asıl sorun bu zavallı eski ilaç değil ya da en azından bizim ülkemizde değil. Avrupa'da bazı ülkelerde çok yüksek dozlarda kullanılmış. 2,4 gr. dozla başlanıp günde 1 gr. olarak devam edilmiş.

Alman Dr. Klaus Puschel, buna 'ötenazi dozu' diyor!'

(Ötenazi, dayanılmaz acılar duyan hastanın ilaçla öldürülmesidir.)

Bizde asıl sorun, DSÖ dayatmasıyla kullanıldığı anlaşılan Favipiravir... Japon ürerimi Avigan adlı formda ve başka formlarda kullanılan ilacın yan etkilerinden biri pnömoni (zatürre) diğeri infertilite (kısırlık) idi. Şu anda Google'da Avigan'ın prospektüsüne ulaşamıyorum!

Aylardır benim gördüğüm o ki daha önce astımı, KOAH gibi bir hastalığı olmayanlarda covid tanısı ve temaslısı olduktan sonra başlayan görülmemiş nefes darlıkları, ani ölümler veya 'virüsten' dedikleri kalp krizleri bu ilaçtan oluyor!

Ben bu deneysel deneysel ilacı kullanmadım ve doktor arkadaşlarıma da ısrarla vermemelerini telkin ettim ama Sağlık Bakanlığı önerdiği için vermeleri gerektiğini, vermezlerse başlarına iş geleceğini ifade ettiler."

Yeniçağ

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.