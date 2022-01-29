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TIMETURK / GÜNDEM / Doktor, evinde ölü bulundu

Doktor, evinde ölü bulundu

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Ömer Ertürk (40), evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede doktorun kalp krizi geçirdiği belirlendi.

1 Saat Önce
2022-01-29 20:52:38
Doktor, evinde ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Düzce Uzunmustafa Mahallesi'nde meydana geldi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Ömer Ertürk, sabah saatlerinde nöbet için hastaneye gelmeyince mesai arkadaşları meraklanarak telefonla aradı. Arkadaşları, doktora ulaşamayınca evine gitti. Eve giren arkadaşları, doktorun cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine giden polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ertürk'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İlk incelemelere göre doktorun kalp krizi nedeniyle öldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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