Doktor Ekrem Karakaya'nın katilinin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı öldüren Hacı Mehmet Akçay'ın Konya'daki başka bir hastanede görevli güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Akçay'ın sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

Konya Şehir Hastanesi'nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı silahla başına ateş ederek yaraladı. Saldırgan, olayın ardından aynı tabancayla kendi kafasına ateş edip intihar girişiminde bulundu. Saldırıya uğrayan doktor Ekrem Karakaya ve saldırgan hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saldırganın Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi olduğunu belirtti.

"TikTok'ta aktif"

Hacı Mehmet Akçay'ın sosyal medyadaki paylaşımları ise dikkat çekti. TikTok'u aktif şekilde kullandığı belirlenen Akçay'ın paylaştığı bir videoda "Jandarma peşimde. Hakkımda vur emri var. Yakalasalar asacaklar. 7 senedir diyar diyar gezip baş kesen celladım. Niye sıcak evinde oturan 300 liralık memur değilim" ifadeleri yer alıyor.

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