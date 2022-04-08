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TIMETURK / GÜNDEM / Doktor, askerlik şubesi önünde uzman çavuş tarafından öldürüldü

Doktor, askerlik şubesi önünde uzman çavuş tarafından öldürüldü

Denizli'de, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Naim Ünsal, askerlik şubesi önünde tartıştığı uzman çavuş tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

3 Saat Önce
2022-04-08 19:33:47
Doktor, askerlik şubesi önünde uzman çavuş tarafından öldürüldü

Olay, saat 14.00 sıralarında, Acıpayam Askerlik Şubesi önünde meydana geldi. Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden bir süre Denizli Acıpayam Devlet Hastanesi'ne atanan ve daha sonra buradan ayrılarak Denizli'de kendi muayenehanesini açan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Naim Ünsal ile ismi öğrenilemeyen uzman çavuş arasında tartışma çıktı. Bu sırada tabancasını çıkaran uzman çavuş, Naim Ünsal'a ateş etti. Dr. Ünsal, olay yerinde yaşamını yitirirken, polis ekipleri de uzman çavuşu suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. DHA .

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