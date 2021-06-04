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Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kendisine “Ülkücü katili' diyen Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Google News - Timeturk
04.06.2021 14:41:44
Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kendisine “Ülkücü katili" diyen Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

Perinçek'in avukatları aracılığıyla sunulan dilekçede, “Şüphelinin açık bir husumet duygusunun ürünü olan suça konu ifadeleri, Doğu Perinçek'i kamuoyu önünde aşağılama, küçük düşürme amacı taşımakta, eleştiri sınırlarının ötesinde hakaret teşkil etmektedir” denildi.

Peker'in Twitter'dan yaptığı paylaşım nedeniyle IP adresinin tespiti ile hakkında takibat icrası ile soruşturma başlatılması talep edildi. Savcılığın, Perinçek'in avukatları tarafından sunulan suç duyurusu dilekçesini değerlendirdikten sonra, suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker hakkında, ‘Hakaret' suçundan soruşturma başlattığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Doğu Perinçek, katıldığı bir televizyon programında, Sedat Peker'in İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın kontrolünde olduğunu ileri sürmüştü.

Perinçek'e sosyal medya hesabından yanıt veren Peker, “Ülkücü katili Doğu Perinçek, benim MOSSAD'ın etkisinde olduğumu söylüyor. Son videomda ne söyledim? Neden Filistin'e 10 tane SİHA göndermiyoruz dedim. MOSSAD'dan korkan bir adam bunu söyleyebilir mi? Bu yaşta torununu sev, siyaseti gençlere bırak” ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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