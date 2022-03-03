Doğu Perinçek, Putin'in adımlarını Hz. Peygamber'in savaşlarına benzetti!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin 'Rusya'nın bu müdahalesi, hem Türkiye'nin hem Çin'in hem de İran'ın yararına' ifadelerini kullandı

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar hakkında değerlendirmede bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in attığı adımları Hz. Peygamber'in savaşlarına benzetti.

Ulusal Kanal'daki Çıkış Yolu programında konuşan Perinçek, "Hz. Muhammed'in Uhud Savaşı'na Bedir Savaşı'na hayır diyebilir misiniz? Zulme karşı savaştılar. Dünyada savaşlar var, haksız savaşlar var. Haklı savaşa evet, haksız savaşa hayır. Rusya'nın bu müdahalesi, hem Türkiye'nin hem Çin'in hem de İran'ın yararına" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmayı ABD üzerinden değerlendiren Perinçek, Rusya'nın emperyalizme savaş açtığını ve Ukrayna'ya barış getireceğini ileri sürdü.

"Savaşa hayır diyenlerin hiçbiri NATO'ya hayır demiyor"

Perinçek, "Savaşa hayır" sloganını da saçma bulduğunu belirtti.

Perinçek şöyle konuştu:

"Milli Kurtuluş Savaşı'na evet, emperyalist savaşına hayır! Savaşa karşıysak ABD'nin genişlemesine tavır alacağız. Savaşa hayır diyenlerin hiçbiri NATO'ya hayır demiyor. ABD emperyalizmine hayır demiyor. Uhud Savaşı'na, Hz. Muhammed'in Bedir Savaşı'na hayır diyebilir misiniz? Zulme karşı savaştılar. Ona da hayır derseniz Müslümanlık ortada kalmaz. Dünyada savaşlar var haksız savaşlar var. Haklı savaşa evet, haksız savaşa hayır. Rusya'nın bu müdahalesi, hem Türkiye'nin hem Çin'in hem de İran'ın yararına."

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