Doğu Akdeniz'deki ilk adım; Yörükler-1 kuyusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Abdülhamid Han Gemimizi, Gazi Paşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız. Yörükler-1 kuyusu, Doğu Akdeniz'deki kapsamlı iş planımızın ilk adımıdır.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Y

erine Uğurlama Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür. 4 sondaj gemimiz, 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız." ifadelerini kullandı.

Karadeniz doğal gazını gelecek sene milletin hizmetine vermeyi planladıklarını belirten Erdoğan, "Karadeniz gazının ilk etabı için gereken 10 kuyudaki işlemleri bitirerek buradan gelecek doğal gazı 2023 yılında milletimizin hizmetine vermeyi planlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz'de yapılacak sondaj çalışmalarına ilişkin, "Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Abdülhamid Han Gemimizi, Gazi Paşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız. Yörükler-1 kuyusu, Doğu Akdeniz'deki kapsamlı iş planımızın ilk adımıdır."

Geminin görevi Doğu Akdeniz'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan alanda 7 Ekim'e kadar sürecek.

Abdülhamid Han gemisi "Hakan İlhan", "Kutsi İlhan" ve "Murat İlhan" isimli gemilerle sürdüreceği çalışmaları Yörükler-1 sahasında yapacak.