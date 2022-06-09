Doğduğu hastanede görev yapan genç doktor, kalp krizinden öldü

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Tuğberk Arslan (31), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Doğduğu hastanede görev yapan Dr. Arslan için uğurlama töreni yapıldı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata, "Tuğberk'in mekanı cennet olsun. Tuğberk, hekim olarak son ana kadar çalıştı" dedi.

Evinde dün akşam kalp krizi geçirip, hayatını kaybeden Dr. Tuğberk Arslan için görev yaptığı TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Törene, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata, eşi Dr. Esra Nisa Arslan, babası Nevzat Arslan, ablası Tuğçe Arslan Ucer, meslektaşları ve yakınlarının katıldı. Arslan'ın 2019 yılında evlendiği eşi ve meslektaşı Dr. Esra Nisa Arslan ve babası Nevzat Arslan, törende tabuta sarılarak gözyaşları döktü.

TÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa İnan, Dr. Arslan'ın, 1991 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doğduğunu belirterek, özgeçmişini okudu. İnan, Arslan'ın meslektaşları ile hastalarının sevgi ve saygısını kazanan bir doktor olduğunu belirterek başsağlığı diledi.

'SON DAKİKAYA KADAR ÇALIŞMIŞ'

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata ise Dr. Arslan'ın dün sabah saatlerinde bir ameliyata katıldığını belirterek "Herkese başsağlığı diliyorum. Tuğberk'in mekanı cennet olsun. Tuğberk, hekim olarak son ana kadar çalıştı. Dün sabah Prof. Dr. Dinçer Avlan ile ameliyat yaptı, akşamüzeri de vizite çıktı. Dolayısıyla mekanı cennet olsun, son ana kadar hekimlik görevini yerine getiren iyi bir kardeşimizdi. Allah, ailesine sabır versin" dedi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Dr. Arslan'ın son dakikasına kadar çalışan bir doktor olduğunu ifade ederek, "Son dakikaya kadar çalışmış, vazifesi başında. İnşallah şehit hükmüyle sorgusuz, sualsiz cennetlerine layık bir şekilde olmasını diliyorum.

Eşine, ailesine, kalanlarına, dostlarına, tüm Trakya Üniversitesi ailesine başsağlığı diliyorum. Allah bu yolculuğunda yanında olsun, efendimize komşu eylesin. İnşallah en güzel cennet bahçelerinde ağırlansın" diye konuştu.

Duaların okunmasının ardından Dr. Tuğberk Arslan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kırklareli'nin Babaeski ilçesine uğurlandı. DHA .