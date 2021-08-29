Doç. Dr. Oytun Erbaş: Tuzlu ayran otizm yapıyor

Salgının ilk günlerinde ‘Koronavirüs Türklere bulaşmaz’ açıklamasıyla tepki çeken Doç. Dr. Oytun Erbaş'dan yeni bir iddia geldi.

Oytun Erbaş, tuzlu ayranın otizme neden olduğunu iddia etmesi üzerine psikiyatristlerden de tepki geldi

Doç. Dr. Oytun Erbaş, Haberler. com'a açıklamalarda bulundu. Programda dikkat çekici ifadeler kullanan Erbaş, ''tuzlu ayran otizm yapıyor" ifadesini kullandı. Erbaş, otizmin artmasının en büyük sebebini çevresel kirliliğe bağlayarak, kısa bir süre sonra otizmli insan sayısında yüksek bir artış olacağına söyledi.

Erbaş, "Amacım, otizm tanı kitleri yapmak" derken ayrıca "Çeşme suyu şişe sulardan daha güvenli" şeklinde konuştu.

‘TÜRKİYE'NİN ELON MUSK'IYIM'

Geçen günlerde bir programa konuk olan Erbaş, "Ben doğru işler yaparsam Türkiye'nin Elon Musk'ıyım" ifadesini kullanmıştı.

PSİKİYATRİSTLER: ELİMİZDEN NE GELİRSE YAPALIM SENİN İÇİN

Oytun Erbaş'ın otizmle ilgili açıklamalarına Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli'den tepki geldi. Verimli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dikkat çekmek için yapıyorsan başka birşey ama buna gerçekten inanıyorsan lütfen tabip odası, sağlık bakanlığı göreve.. Artık lütfen sus oğlum, sen bir Tabipsin.. Elimizden ne gelirse yapalım senin için..” dedi.

Verimli'nin paylaşımını alıntılayan Psikiyatri Uzmanı Dr. Semih Dikkatli şu ifadeleri kullandı: “Hocam gereğini söylemiş; “elimizden ne gelirse yapalım senin için..."

VeryansınTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.