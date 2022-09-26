Doç. Dr. Kriton Dinçmen, 14 yıldan sonra defnedildi

Türk tıp tarihinin bilinen isimlerinden olan ünlü psikiyatrist Doç. Dr. Kriton Dinçmen 2008 yılında vefat etmişti. Dinçmen’in bedeni 14 yılın ardından bugün toprağa defnedildi. İşte detaylar…

Doç. Dr. Kriton Dinçmen 2008 yılında 84 yaşında iken vefat etmişti. Dinçmen'in vasiyeti üzerinde bedeni defnedilmeyerek İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Bilim Dalı'nda genç cerrahların eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla kadavra olarak kullanıldı.

14 yılın ardından Dinçmen'in naaşı bugün Heybeliada Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedildi.

Yakınları cenazeye akın etti

14 yıl boyunca sayısız tıp öğrencisinin eğitiminde katkı sağladı. Dinçmen'in naaşı dün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden alınarak doğduğu yer olan Heybeliada'ya getirildi. Dinçmen'in naaşı adada bulunan Rum Ortodoks Mezarlığı'nda Eşi Reyhan Dinçmen, aile yakınlar ve öğrencilerinin katılımlarıyla yapılan törenin ardından toprağa verildi.

Dinçmen'in 33 yıllık hayat arkadaşı Reyhan Dinçmen cenazeye gelen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri ile sohbet ettiği esnada duygulu anlar yaşandı.

"Rüya gibi bir 33 sene geçirdik"

Reyhan Dinçmen eşi Kriton Dinçmen'i gözyaşları içinde, "Çok büyük bir insandı. Anlatılacak çok anılarımız var. Yaptıkları, ayatları ve kitapları kendisini benden daha iyi anlatabilir sizlere. Rüya gibi bir 33 sene geçirdik kendisiyle" dedi.

"Biz hocamıza kadavra diyemiyoruz"

Dinçmen'in öğrencisi Yasemin Balcı "Hocam vefat ettikten sonra da eğitime katkıda bulundu. Vasiyeti üzerine tüm tıp öğrencilerine kadavra olarak katkıda bulundu. Bu çok önemli ve az insanın yaptığı bir şey. Henüz yaşarken bedeninin tıp eğitiminde değerlendirilmesini yaşarken şahitler eşliğinde vasiyet etti. Biz tıp dilinde kadavra olarak geçiyor ama biz hocamıza kadavra diyemiyoruz" diye konuştu.

Psikolog Julide Aral, Dinçmen'in çok iyi bir hekim olduğunu belirterek "Hekim olmasının saygısını da bedenini yeni hekim olacaklara adayarak gösterdi. Gerçekten de bu çok önemli bir olaydı. Bu bir örnektir. Kriton bey bunun öncülerindendir" dedi.

"Anatomi laboratuvarımızdaki kadavralara büyük saygı ile yaklaşıyoruz"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Ayşe Mutlu "Anatomi laboratuvarımızda kadavralara büyük saygı ile yaklaşıyoruz. Bizim eğitimimize ve bilime sundukları katkıdan dolayı. Kriton hocamız tıp dünyasının içerisinde bulunan bir insan olarak bunun değerini biliyordu" diye konuştu.

"Kendisini kadavra olarak öğrencilerine adadı"

Dinçmen'in arkadaşı Ali Doluca "Kendisini kadavra olarak öğrencilerine adadı. Öğrencileri o kadar seviyordu ki el sürememişler. Bunca zamandır bekletiyorlardı. Bugün ise sevdiği adasında toprağa kavuşacak" şeklinde konuştu. .