Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu: Kılıçdaroğlu'nun TÜİK baskını 'siyasi aklın cinneti'dir

Gazeteci-yazar ve Sosyolog Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu, 'Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e zorla gitmesi kaos yaratmak ve saldırganlıktır. Bunun adı psikolojide araçsal saldırganlıktır. Bu bir siyasi aklın cinnetidir' dedi.

Gazeteci-yazar ve Sosyolog Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu ve Hukukçu-yazar Fikri Akyüz ile 'Dualite'nin yeni bölümünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingindeki bombalı tuzak, CHP'nin Mersin mitingi tartışmaları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken TÜİK hamlesi ve kasım ayı enflasyon rakamı masaya yatırıldı.

"BOMBA FARK EDİLMESEYDİ MİTİNG ALANI DIŞINDA FACİAYA NEDEN OLABİLİRDİ"

Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu, "Seçim sürecinde bütün siyasilerin bu tarz olaylara çok dikkat etmesi gerekiyor. Bomba fark edilmeseydi miting alanı dışında bir faciaya neden olabilirdi.

"TÜİK'E GİDİP DEVLETİN BÜROKRATINA ŞOV YAPACAĞINA BEŞTEPE'DE AKRANINA ÇATSANA!"

"Bu bir siyasi aklın cinneti. Türkiye'yi böyle bir cinnet ortamına sürüklemek vatanseverlikle uyuşmaz. Kılıçdaroğlu, sazınla sözün farklı. Bir yanda barış diyorsun ama TÜİK'e gidişin kavga dövüş için değil miydi? Bu yaptığı ne kadar zihin sağlığıyla bağdaşıyor?Kılıçdaroğlu davet edildiği yere gitmeyen, davet edilmediği yere giden bir insan. Türk Hava Kurumu ve Merkez Bankası Başkanı'na hakaret etti, sonra da ziyarete gitti. Helalleşme içine 12 Eylül darbecilerini koyarken önce devlet bürokratlarıyla helalleş. Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e zorla gitmesi kaos yaratmak ve saldırganlıktır. Bunun adı psikolojide araçsal saldırganlıktır. Devletin bürokratına şov yapacağına Beştepe'de akranına çatsana! Bürokrattan ne istiyorsun? Yarın Kılıçdaroğlu bir askeri birliği mi basacak, komutanla mı görüşmek isteyecek? Gerekçesi de terörle mücadele için bilgi almak mı olacak?

"KENDİ ADAYLARINDAN KORKAN KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I KENDİ ÖNÜNE GEÇMEMESİ İÇİN ÇAĞIRMIYOR"

Tunç Soyer'in ve birkaç ismin adı Cumhurbaşkanı adayı olarak geçmiyor. Kendi adaylarından korkan Kılıçdaroğlu kendi önüne geçmemesi için çağırmıyor! Akşener İstanbul'da bir miting yapacak ve Kılıçdaroğlu'nun sahneye çıkarmadığı İmamoğlu'nu 'CHP'de çıkamadın, gel İyi Parti'de çık' diyecek'." sözlerini kullandı.

"SUİKAST TEŞEBBÜSÜ SÖZ KONUSU. BOMBA PATLASAYDI TERÖR ÖRGÜTLERİ ÜSTLENME YARIŞINA GİRERDİ"

Fikri Akyüz, "Burada bir suikast teşebbüsü söz konusu. Bomba patlasaydı 10-15 terör örgütü üstlenme yarışına girerdi. Bunun propagandasını yapacaklardır. 15 Temmuz'a 'senaryo' denilen bu ülkede, bu teşebbüsün de senaryo olduğunu dillendirenler olacaktır." şeklinde konuştu.

Kaynak: superhaber.tv

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