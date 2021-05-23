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Dizi/film sitesi IMDb’den Sedat Peker hamlesi

Dünyaca ünlü dizi/film sitesi IMDb, Sedat Peker'e ait videoların tanıtımını sitesine eklendi.

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Google News - Timeturk
23.05.2021 17:01:29
Dizi/film sitesi IMDb’den Sedat Peker hamlesi

Hakkında organize suç örgütü liderliğinden yakalama kararı bulunan Sedat Peker, dünyanın en popüler film ve dizi veritabanını bünyesinde barındıran Internet Movie Database'e (IMDb) girdi.

“Sedat Peker vs AKP” başlığı kullanılan sayfada Peker'in bugüne kadar yayımladığı videolar hakkında kısa bilgiler veriliyor.

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Sayfada Peker'in bahsettiği isimlerin hangi videolarda yer aldığı da görülüyor.

Peker'in videoları için kullanılan tanıtım metninde de “Türkiye'de hükümetle derin bağları olan mafya liderinin dışlandığı”, “Peker'in mafya ve hükümet arasındaki karanlık bağlantıları çıkararak kendisine yapılan yanlışlar dolayısıyla intikam almak istediği” yazılı olduğu görüldü.

Sayfada Peker'in videolarının “tarzının” da biyografi, suç, reality show şeklinde olduğu ifade ediliyor. Videolar hakkında hazırlanan cast ekibinde ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Binali Yıldırım ve çok sayıda isim yer aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Ümmet

İlk fırsatta gavurlar birleşir

tekin tek

eğer zamanında bu adamın kim olduğu açıklansaydı bugün yabancılara hizmet eden bir figür olmazdı çıkarlar devreye girdiği zaman vatanseverlik nutuklarının neden atıldığı anlaşılıyor

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