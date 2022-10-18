Diyarbakır E Tipi Cezaevi boşaltılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muameleyle anılan Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor, kültür merkezi olarak hizmete sunuyoruz' sözlerinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında tutuklu ve hükümlüler başka cezaevlerine nakledilirken, kalan bazı eşyaların taşınma işlemleri sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'a 9 Temmuz 2021'de yaptığı ziyarette Bağlar ilçesindeki Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ne yönelik, "Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muameleyle anılan Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor, kültür merkezi olarak hizmete sunuyoruz.

Adalet Bakanlığı, bu konuda gerekli hazırlığı yapıyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından başlatılan çalışmalarda, sona gelindi. Bu kapsamda tutuklu ve hükümlüler başka cezaevlerine nakledilirken, kalan bazı eşyaların taşınma işlemleri sürüyor.

5 YIL KALDIĞI CEZAEVİNİ ANLATTI

Diyarbakır Cezaevi'ne 1982'de girdiğini, burada 5 yıl kaldığını belirten yazar Bayram Bozyel (61), "Türkiye tarihinde çok önemli bir hafıza merkezi. Dünyanın hiçbir yerinde denenmemiş işkence yöntemleri uygulandı.

Akla ve hayale gelmeyecek işkenceler uygulandı. 1982 yılının Ocak ayında girdim, 1987'ye kadar cezaevinde kaldım. Bugün bir adım atıldı. Bu adımı olumlu buluyoruz ama bunun sonucunu da görmek istiyoruz. Buradaki uygulamaları ve yaşanılanları diri tutacak, ders niteliğinde olacak şekilde gelecek nesillere aktarılacak bir mekanizma ile merkeze dönüştürülürse mutluluk duyarız" dedi.

'40 AYIMI BURADA GEÇİRDİM'

Diyarbakır Cezaevi'ne 2018'in Nisan ayında giren Hasip Aydın (45), "40 ayımı burada geçirdim. İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla ve tatlısıyla burayı yaşadık. Hem iyi hem de kötü. Burası, başlı başına farklı bir hayat.

İçeride öyle acılar veya sevinçler yaşanıyor ki; anlatılmaz, yaşanır. Bu zamanda kim diyorsa; işkence, dövme veya başka şeyler var, hepsi yalan. Bir dönem işkenceler yapıldı. O dönemde çok acılar yaşanıldı" diye konuştu. DHA .