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Diyarbakır'da yağmur duası yapıldı

Diyarbakır'da yaşanan kuraklık nedeniyle toplanan yüzlerce kişi namaz kılıp, yağmur duası yaptı.

41 Dakika Önce
2022-04-24 19:11:24
Diyarbakır'da yağmur duası yapıldı

Diyarbakır'da, bölgede yaklaşık bir aydır yağış olmaması nedeniyle toplanan yüzlerce kadın ve erkek, Bağlar ilçesindeki Batıkent Meydanı'nda namaz kılarak, yağmur duası yaptı. Etkinliğe katılanların çoğunluğunun ceketlerini ters giymesi dikkati çekti.

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Organizasyonu düzenleyen Alimler ve Medreseler Birliği Derneği Genel Sekreteri Mehmet Özer, "Malum ülkemizde, bölgemizde, ilimizde, memleketimizde son bir aya yakındır yağmur yağmıyor.

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Medine döneminde aynı bu şekilde yine bir yıl kıtlık olmuş, yağmur yağmamış. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, sahabeyi ikramı çıkarmış, şehir dışına çıkmışlar ve bu duayı ibadet etmişler.

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Onun için biz dua edeceğiz. Rabbimizden isteyeceğiz. İnşallah rabbimiz de memleketimizi yeniden yağmurla buluşturur” dedi. DHA .

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