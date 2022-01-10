DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Meslek liseliler üretti: Bu kekte glüten ve şeker yok
İsrailli aşırı sağcı milletvekillerinden Şeyh Cerrah Mahallesi'ne provokatif ziyaret
Donbas'ta patlama: 2 Ukrayna askeri öldü
E-imza nedir nasıl kullanılır? E-İmza başvurusu nasıl yapılır?
Trabzonspor'dan Dedryck Boyata hamlesi
İsveç Başbakanı Andersson'un evinde kadın göçmenin çalıştığı ortaya çıktı
Nazarbayev'in kızının kaçırdığı serveti, malikanesi ve özel jeti gündemde
Doğumu kolaylaştıran egzersizler nelerdir?
Laktasyon nedir?
ABD'de geçmişte 1700'den fazla Kongre üyesi siyahileri köle edindi
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Borsa günü yükselişle tamamladı
Süslü Korkuluk oyuncuları kimler? Süslü Korkuluk dizisi nerede çekiliyor?
Bebeklerde neden reflü olur?
Boğaziçi gösterileri; 5 sanık hakkında yakalama emri

TIMETURK / GÜNDEM / Diyarbakır'da silahlı kavga: 6 yaralı

Diyarbakır'da silahlı kavga: 6 yaralı

Diyarbakır Adliyesi'nde görülen arazi anlaşmazlığı davası sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

4 Saat Önce
2022-01-10 16:00:17
Diyarbakır'da silahlı kavga: 6 yaralı

Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Adliyesi'nde görülen arazi anlaşmazlığı davası sonrası taraflar arasında çıkışta tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Olaya karıştığı belirlenen bazı kişiler gözaltına alındı. Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş