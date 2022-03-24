Diyarbakır'da patlama! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'daki Kayapınar ilçesinde bulunan 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir patlama meydana geldi. Patlamada 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu güzergahında bulunan 3. Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada 15 kişinin yaralandığı bildirilirken, yaralananlar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. .