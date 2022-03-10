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Diyarbakır'da kız kaçırma kavgası: 6 yaralı

Diyarbakır'da kız kaçırma meselesi yüzünden akraba iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Olayın ardından taraflardan bir grup, karşı tarafın evini ateşe vermeye kalktı. Evde mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.

37 Dakika Önce
2022-03-10 00:46:00
Diyarbakır'da kız kaçırma kavgası: 6 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi'nde meydana geldi.

Sabah saatlerinde, akraba olan iki aile arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Akşam saatlerinde tarafların diğer yakınlarının da mahalleye gelmesi üzerine iki grup arasında taşlı ve sopalı kavga çıktı.

Olayın ardından taraflardan bir grup, karşı tarafın evininin camlarını kırıp, eşyaları dağıtarak, evi ateşe vermeye kalktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mahallede güvenlik önlemi sürüyor

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Ateşe verilmek istenen evde mahsur kalan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi ise çevik kuvvet otobüsüne bindirilerek tahliye edildi.

Kavgada yaralanan 6 kişi de olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken, polisin iki aile bireyleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede aldığı güvenlik önlemi devam ediyor. DHA .

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