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Diyarbakır'da HDP kongresinde 16 gözaltı

Diyarbakır'da HDP'nin gençlik kongresinde 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle 16 kişi gözaltına alındı.

2 Saat Önce
2021-12-26 17:40:22
Diyarbakır'da HDP kongresinde 16 gözaltı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP'li bazı milletvekillerinin katılımıyla merkez Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede, terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Türk Telekom

Kongrede, etkisiz hale getirilen teröristler için sözde "saygı duruşu"nda bulunuldu, slogan atıldı, sinevizyon gösteriminde Öcalan'ın eski bir konuşmasına ve fotoğraflarına yer verildi.

Kongrede konuşan Sancar, HDP'nin; gençlik, kadın, ekoloji partisi ve ülkede güzel bir geleceğin adresi olduğunu söyledi.

"HDP, bu ülkede geleceğin eşitlik, özgürlük ve demokrasi üzerine kurulmasını sağlamak için yolları açmaya kararlıdır." diyen Sancar, büyük bir barış projesinden söz ettiklerini ifade etti.

"Terör" soruşturması

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, kongrede "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Kongrenin sonunda, soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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