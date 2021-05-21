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Diyarbakır'da 2 ayda 12 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya son 2 ayda düzenlenen operasyonlarda, aralarında 'kırmızı', 'turuncu' ve 'gri' kategoride arananların da bulunduğu 12 terörist etkisiz hale getirildi.

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21.05.2021 11:57:07
Diyarbakır'da 2 ayda 12 terörist etkisiz hale getirildi

Valilikten alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar il genelinde artarak sürüyor.

Bu kapsamda 14 Nisan'da Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten biri olan ve "turuncu" kategoride aranan örgütün sözde Kendal alan sorumlusu "Dara Zagros" kod adlı Abdulsıttar Özer yakalandı.

Kırmızı, gri ve turuncu kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

29 Nisan'da Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Saydamlı Mahallesi'ndeki operasyonda, "kırmızı" kategoride arandığı belirlenen örgütün sözde "orta saha kadın sorumlusu" olarak faaliyet gösteren Suna Taş, sözde özel güç sorumlusu "Bese" kod adlı Aynur Ulugana, "gri" kategoride aranan "Gülbahar Avent" kod adlı Eser Dilan Silinsin, "turuncu" kategoride aranan örgütün sözde Lice bölgesi kadın sorumlusu Latife Hanibi'nin de aralarında bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

13 Mayıs'ta Kulp ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda "gri" kategoride aranan 2 teröristten biri ölü, biri yaralı ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince 18 Mayıs'ta Lice'nin Sığınak Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyonda, "kırmızı" kategoride yer alan sözde Amed sorumlusu "Agit Bismil" kod adlı Aydın Şimşek'in de bulunduğu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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