Diyarbakır Barosu: IKBY bayrağı meşrudur, gözaltılar serbest bırakılsın

Diyarbakır Barosu, Amedspor-Bursaspor maçında yaşanan olaylar sonrası gözaltına alınan 3 kişinin serbest bırakılmasını istedi.

TFF 2. Lig'de pazar günü oynanan ve Amedspor'un 2-0 kazandığı Amedspor-Bursaspor maçında tribünde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı açan 3 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili Diyarbakır Barosu tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

“Müsabaka esnasında açılan bayrağın, Irak Anayasası'yla tanınmış Kürdistan Bölgesel Yönetiminin resmi bayrağı olduğunu hatırlatıyoruz” denilen açıklamada, “Meşru bir bayrağın kamusal alanda açılmış olmasına yönelik geliştirilen linç kampanyasını ve bunun etkisi ile başlatılan soruşturma ve gözaltıların kabulü mümkün değildir” ifadesine yer verildi.

‘GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILSIN'

Açılan soruşturma sürecinin takipçisi olacaklarını belirten Diyarbakır Barosu, sosyal medya üzerinden başlatılan paylaşımların ayrımcı ve nefret saikli bir linç kampanyasına dönüştüğünü belirtti. Açıklamada, “Son yıllarda halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bu ayrımcı politikalar ve Kürtlere ait sembollere yönelik tahammülsüzlük anlayışı terkedilmelidir. Başlatılan hukuki dayanaktan yoksun soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır” denildi.

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