Diyarbakır Barosu hakkında inceleme başlatıldı

Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında, baronun sosyal medya hesabından 'Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) suçlayan' paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde sivillerin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin Diyarbakır Barosunun Twitter hesabından "TSK'yı suçlayan" paylaşımlar yapıldığını belirledi.

Başsavcılık, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında inceleme başlattı.

Diyarbakır Barosu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kürdistan Federal Bölgesinin Zaho ilçesinde TSK'nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir. Roboski'de olduğu gibi söz konusu Kürtler olunca insancıl hukuk değersizleşiyor. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Kürdistan'a başsağlığı diliyoruz. Diyarbakır Barosu, sivillerin yaşamına mal olan bu saldırılarla ilgili sorumluların tespiti ve cezalandırılması için gerekli suç duyurularında bulunacak ve etkin bir hukuki sürecin takipçisi olacaktır" denilmişti.

Diyarbakır Barosu'nun "TSK'yı suçlayan" paylaşımı:

BARODAN AÇIKLAMA

Diyarbakır Barosu ise, dün yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Barosu tehditlere boyun eğmeyecek" demişti.

Konuya ilişkin Baro tarafından yapılan açıklamada, gerek basın yayın organlarına yansıyan haberlerde, gerekse Irak ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden yetkililerinin açıklamalarında bombardımanın TSK tarafından yapıldığı bilgisine yer verildiği hatırlatılarak, “Diyarbakır Barosu, yerel haber merkezlerinden söz konusu haberleri teyit etmiş, merkezi ve yerel hükümet yetkililerinin resmî açıklamalarını da esas alarak geçmişte benzer durumların yaşandığı gerçeğiyle, yaşam hakkını ihlal edici bu fiile yönelik sorumlular hakkında gerekli yangısal yollara başvuruda bulunulacağı bilgisini ve yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileğini resmî Twitter hesabından kamuoyuyla paylaşmıştır” denildi.

Açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

"Diyarbakır Barosu kurulduğu günden bugüne hukukun üstünlüğünü savunmuş, insan hakları ve adalet mücadelesiyle uluslararası hukuk camiası ve toplum nezdinde saygın bir yer edinmiştir. Diyarbakır Barosu, bu tehdit diline boyun eğmediği gibi; hak, hukuk ve adalet mücadelesini her türlü bedeli ödemeyi göze alarak sürdürmeye devam edecektir.

Gücünü bu kentin kültürel dokusundan alan Diyarbakır Barosu, her türlü hukuksuzluğa ve kimden gelirse gelsin bütün hak ihlallerine karşı durmaya, insan haklarına dayalı demokratik bir oplum düzeninin inşası için mücadele etmeye ve tabii ki her koşulda savaşa, çatışmaya ve şiddete karşı barışı savunmaya devam edecektir."

“Ebedi Başkanımız TAHİR ELÇİ'nin durduğu yerdeyiz.”

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, katledilen Baro eski Başkanı Tahir Elçi'nin paylaşımını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“Yine hedef göstermeler yine yargılama tehditleri… Anlaşılan her defasında hatırlatmamız gerekecek, Ebedi Başkanımız TAHİR ELÇİ'nin durduğu yerdeyiz.

Diyarbakır Barosu “1990'lı yıllardan bu güne JİTEM'ci ağababalarınız ve generallerinize boyun eğmedi, sizden mi korkacak…”

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