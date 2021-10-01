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TIMETURK / GÜNDEM / Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

3 Saat Önce
2021-10-01 17:41:35
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 760. gününde sürüyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinden 2014 yılında 15 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Merve için gelen anne Emine Atay da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Atay, Kürtçe yaptığı açıklamada, kızının terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp dağa götürüldüğünü söyledi.

Evladının kendisini arayıp "Anne beni kurtar." dediğini anlatan Atay, "O konuşmadan sonra da bir daha evladımdan haber alamadım." diye konuştu.

Kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Atay, "Yüreğin benim için yanmıyor mu? Arkadaşların gelip teslim oldu. Kızım sen de gel teslim ol. Hayatını kurtar." ifadelerini kullandı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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