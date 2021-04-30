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Diyarbakır anneleri, tam kapanma nedeniyle oturma eylemini otelde sürdürdü

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 'tam kapanma' uygulaması dolayısıyla kaldıkları otelde devam etti.

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30.04.2021 16:02:49
Diyarbakır anneleri, tam kapanma nedeniyle oturma eylemini otelde sürdürdü

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 606'ncı gününde sürüyor.

Anne ve babalar, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle dün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolaysıyla bulundukları otelde eylemlerini sürdürdü.

Anne Ayşegül Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, anne ve babalar olarak eylemlerinde kararlı olduklarını söyledi.

"17 günlük tam kapanma süreci başladı. Bu bizi etkilemiyor çünkü yaz, kış ve salgın demeden mücadele ettik. Eylemimizi evlerimizde, otelde sürdürüyoruz. 606 gündür Diyarbakır HDP il binası önünde feryat figan eden bu anne ve babaları HDP görmedi, görmezden geldi." diyen Biçer, sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Eylemini sürdüren baba Süleyman Aydın da anne ve babalar olarak yılmayacaklarını ve evlat mücadelelerini sürdüreceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Devletimizden Allah razı olsun, zalimlerin elinden 25. evladımızı kurtardılar. Hepimiz için büyük bir umut oldu, çok sevindik. Sanki bizim evladımız gelmiş gibi oldu. HDP'nin iç yüzünü tüm Türkiye'ye gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. HDP, terör örgütüne destek veren bir partidir. İnşallah HDP kapanır çünkü HDP kapanmadıkça Kandil'in yolu da kapanmayacaktır."

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan