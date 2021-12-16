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Diyarbakır'a doğal gaz müjdesi

Diyarbakır'ın Hani, Çınar, Lice, Kocaköy, Dicle ve Kulp ilçeleri doğal gaza kavuşturulacak.

1 Saat Önce
2021-12-16 13:36:39
Diyarbakır'a doğal gaz müjdesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin kırsal ilçelerinde yaşayanların ucuz ve temiz enerji olan doğal gaza kavuşması için çalışmalar devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıyla yapılan görüşmelerin sonucunda bakanlık koordinasyonunda, BOTAŞ, DİYARGAZ ve ilgili dağıtım şirketleriyle yapılan toplantıda, doğal gaz bulunmayan Hani, Çınar, Lice, Kocaköy, Dicle ve Kulp ilçeleri, 2021-2026 döneminde doğal gaz arzı planlanan yerleşim yerleri arasına alındı.

Karar kapsamında 6 ilçeye gaz arzı sağlayacak iletim hatları DİYARGAZ, kamulaştırma işlemleri ise BOTAŞ tarafından yürütülecek.

İlk etapta, iletim hatlarının hangi güzergah üzerinden ilçelere gideceği tespit edilerek yapılacak etüt ve proje çalışmalarının ardından büyükşehir ve ilçe belediye meclisleri projelerle ilgili kararları alacak.

DİYARGAZ, hazırladığı projeyle Çınar ve Hani'ye 2023, Lice'ye 2024, Kocaköy ve Dicle'ye 2025, Kulp'a ise 2027'de doğal gaz ulaştırmayı hedefliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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