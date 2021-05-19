''Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’nde şiddetli iki patlama''
Diyarbakır'da çok şiddetli bir patlama meydana geldiği, patlamanın ardından silah sesleri duyulduğu iddia edildi.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt'un iddiasına göre, PKK Diyarbakır'da 8. Ana Jet Üssü'ne drone ile bombalı saldırı düzenledi.
Patlamanın ardından Diyarbakır'da ambulans ve itfaiye hareketliliği yaşandığı belirtiliyor.
İKİNCİ PATLAMA!
İlk patlamanın ardından daha şiddetli ikinci bir patlama meydana geldiği belirtiliyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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