Diyarbakır 3. Sanayi Sitesi'nde patlama! Diyarbakır'daki patlamada kaç yaralı var?

Diyarbakır 3. Sanayi Sitesi'nde patlama! Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5'i ağır 10 kişi yaralandı. Peki Diyarbakır'daki patlamada kaç kişi yaralandı? İşte detaylar...

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5'i ağır 10 kişi yaralandı. Peki Diyarbakır'daki patlamada kaç kişi yaralandı? İşte detaylar...

Diyarbakır 3. Sanayi Sitesi'nde patlama!

Merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu güzergahında bulunan 3. Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde sanayi tüpünden kaynaklandığı belirlenen patlama oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada, yaralanan 10 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Patlamada, iş yerinde ağır hasar oluştu. Çevredeki bazı iş yerlerinin yanı sıra park halindeki araçlarda da hasara yol açtı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Karaloğlu, "Olaya itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ekipleri anında müdahale etti. Olay çok yönlü olarak soruşturuluyor. Patlama, sanayi tüpünden kaynaklı." dedi. (AA)

Diyarbakır'daki patlamada kaç yaralı var?

Edinilen bilgilere göre; oto tamir atölyesinde yaşanan patlamada, 5'i ağır 10 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye sevki gerçekleştirildi. .