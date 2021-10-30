Diyanet'ten 'düğün fotoğrafı' açıklaması

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen 'Ağacın altında uzanıp resim çektiriyorlar. Hele bir de tesettüre uygun değilse… Hem o günahı işlemiş hem de bunu teşhir etmek, yaymak suretiyle günahına şahitlik edenleri çoğaltıyorlar” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkan yardımcısı Burhan İşliyen düğün fotoğrafı ile ilgili bir soruyu cevapladı.

Düğün hazırlıklarının dinî ölçülere uygun yapılması gerektiğini ifade eden İşliyen "Ağacın altında uzanıp resim çektiriyorlar. Hele bir de tesettüre uygun değilse… Hem o günahı işlemiş hem de bunu teşhir etmek, yaymak suretiyle günahına şahitlik edenleri çoğaltıyorlar” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in sosyal medya hesabından paylaştığı video kaydındaki "Kimin âdetleri, kimin yaptıkları bizi bu kadar etki altına alıyor da onların yaptıklarını yapmak için bir yarış içerisine giriyoruz? Çocuğumuzu, kızımızı gencecik, hele bir de tesettüre uygun değilse kıyafeti Allah'ın emretmiş olduğu örtünme emrine uygun değilse gencecik kızlarımızı teşhir etmek… Bu eziyetin sebebi nedir Allah aşkına? Bu nasıl âdet? Bütün işlerimizin ölçülere uygun olmak zorunluluğu olduğu gibi düğünlerimizin düğün hazırlıklarımızın vb. törenlerimizin de dinî ölçülere, imanımızın bizden beklediği ölçülere uygun olması gerekir” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.