DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bebeğinizi yanlış giydiriyor olabilirsiniz!
Coğrafi işaretli ürünlere yoğun ilgi
Mostar Köprüsü'nün hikayesi dikkat çekiyor!
Pakistan ve Asya sinemasının ünlüleri İstanbul’a geliyor
İnsan beyni hack'lenebilir mi?
Merzuk, Türkiye'nin Kudüs konusunda önemli rol oynadığını vurguladı
“Marketler hak ettikleri cezayı aldılar mı?”
Fenerbahçe'den Okan Buruk bombası
Kim Milyoner Olmak İster’de Menemen tartışması
Ukrayna'dan Rusya'ya 'Bayraktar SİHA' cevabı
Diyanet'ten 'düğün fotoğrafı' açıklaması
Taliban: İran kendine baksın
Yemen’de bombalı araç saldırısı: 12 ölü, 43 yaralı
Florida eyaletinden Biden’a ‘zorunlu aşı’ davası
Gürcistan'daki yerel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi

TIMETURK / GÜNDEM / Diyanet'ten 'düğün fotoğrafı' açıklaması

Diyanet'ten 'düğün fotoğrafı' açıklaması

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen 'Ağacın altında uzanıp resim çektiriyorlar. Hele bir de tesettüre uygun değilse… Hem o günahı işlemiş hem de bunu teşhir etmek, yaymak suretiyle günahına şahitlik edenleri çoğaltıyorlar” ifadelerini kullandı.

1 Saat Önce
2021-10-30 22:05:05
Diyanet'ten 'düğün fotoğrafı' açıklaması

Diyanet İşleri Başkan yardımcısı Burhan İşliyen düğün fotoğrafı ile ilgili bir soruyu cevapladı.

Düğün hazırlıklarının dinî ölçülere uygun yapılması gerektiğini ifade eden İşliyen "Ağacın altında uzanıp resim çektiriyorlar. Hele bir de tesettüre uygun değilse… Hem o günahı işlemiş hem de bunu teşhir etmek, yaymak suretiyle günahına şahitlik edenleri çoğaltıyorlar” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in sosyal medya hesabından paylaştığı video kaydındaki "Kimin âdetleri, kimin yaptıkları bizi bu kadar etki altına alıyor da onların yaptıklarını yapmak için bir yarış içerisine giriyoruz? Çocuğumuzu, kızımızı gencecik, hele bir de tesettüre uygun değilse kıyafeti Allah'ın emretmiş olduğu örtünme emrine uygun değilse gencecik kızlarımızı teşhir etmek… Bu eziyetin sebebi nedir Allah aşkına? Bu nasıl âdet? Bütün işlerimizin ölçülere uygun olmak zorunluluğu olduğu gibi düğünlerimizin düğün hazırlıklarımızın vb. törenlerimizin de dinî ölçülere, imanımızın bizden beklediği ölçülere uygun olması gerekir” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş