DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Diyanet’ten cami tabelalarına ilişkin açıklama
Fransa'da Müslüman mezarları tahrip edildi! Diyanet’ten açıklama
Lübnan'da Hamas’a saldırı! 4 kişi öldü
Sincar'da çatışma! Irak ordusu PKK ile çatıştı
Etkili bir mutfak temizliği nasıl olmalı?
Evde turunçgil parfümü nasıl hazırlanır?
Kırmızı kart görünce hakeme kafa attı
Avokadonun yanına soğan koyun! Çünkü...
Develi, eşekli PCR protestosu
İran’dan kripto para hamlesi
Ayaklarınızı kekikli suda bekletirseniz...
Baba mesleği kırtasiyeciliği büyüttü, 65 ülkeye ihracat yapıyor
TRT Genel Müdürü Sobacı: TRT hem bellektir hem de gelecek
Derin dondurucu nasıl temizlenmeli?
Beşiktaş - Kayserispor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

TIMETURK / GÜNDEM / Diyanet’ten cami tabelalarına ilişkin açıklama

Diyanet’ten cami tabelalarına ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, 18 Ekim 2021'de yeni bir yönerge çıkarıldığı belirtilerek, 'Yönergede cami tabelalarında logo ve renk değişimi dışında yer alan yazılı bölümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır' açıklaması yapıldı.

9 Dakika Önce
2021-12-12 20:33:35
Diyanet’ten cami tabelalarına ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetede yayımlanan camilerin girişinde yer alan tabelalarda T.C. ibaresinin kaldırıldığına dair iddialarla ilgili açıklama yaptı. Cami tabelalarının nasıl olacağı hususunun, Başkanlığın Tanıtım Yönergesi ve ekleri ile belirlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tüm Bakanlıklar ve kurumlarda logoların ve tabelaların belli bir standartta hazırlanması ile ilgili çalışmalar kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı da 18.10.2021 tarihinde yeni bir Yönerge çıkarmıştır. Bu Yönergede cami tabelalarında logo ve renk değişimi dışında yer alan yazılı bölümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Habere konu bazı camilerde önceden T.C. ibaresinin yer alması, mahalli görevlilerin kendiliğinden yaptığı bir işlem olup kurumun önceki yönergesinde de bu ibare yer almamaktadır. Başkanlığımız merkezi ve taşra teşkilatı temsilcilikleri olan il ve ilçe müftülüklerimizin tamamında T.C. ifadesi kullanılmaktadır. Burada bir kasıt aranması yersizdir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR
Görüş Bildir Bizimle Paylaş