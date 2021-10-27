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Diyanet'ten 'alkollü içecek alımı' açıklaması
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TIMETURK / GÜNDEM / Diyanet'ten 'alkollü içecek alımı' açıklaması

Diyanet'ten 'alkollü içecek alımı' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, kuruma alkollü içecek alındığına dair haberlerle ilgili olarak, çay alımları için yanlışlıkla 'alkollü içecekler' kodunun seçildiğini açıkladı.

1 Saat Önce
2021-10-27 21:28:14
Diyanet'ten 'alkollü içecek alımı' açıklaması

Başkanlık, bugün bazı medya organlarında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın alkollü içeceklere harcama yaptığına dair iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın taşra teşkilatındaki bazı harcama birimlerince 2018-2019 yıllarındaki çay alımları için Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi'nde (TKYS) '150.08.01 Alkolsüz İçecekler' kodu seçilerek Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenmesi gerekirken, zuhulen '150.08.02 Alkollü İçecekler' kodu; bir üst satır seçileceğine bir alt satır seçilmiştir. Haberlere konu olan durum, bundan ibarettir. Dolayısıyla alkollü içecek alımı söz konusu değildir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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