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TIMETURK / GÜNDEM / Diyanet'ten açıklama: Türkiye dahil 33 ülkeden umreci kabul edilmeyecek

Diyanet'ten açıklama: Türkiye dahil 33 ülkeden umreci kabul edilmeyecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, umre için Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyeceğini duyurdu.

4 Saat Önce
2021-08-08 17:14:54
Diyanet'ten açıklama: Türkiye dahil 33 ülkeden umreci kabul edilmeyecek

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Başkanlıktan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının yarından itibaren umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edeceğini duyurduğunu belirtti. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Duyuruda umre ziyaretinde bulunacakların, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet edeceklerin, Suudi Arabistan'da onaylı Kovid-19 aşılarını yaptırmalarının ön koşul olduğu belirtilmiştir. Ayrıca Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek günlük 60 bin, aylık ise yaklaşık 2 milyon umrecinin kabul edileceği kaydedilmiştir.

Bununla beraber hangi ülkelerden umreci kabul edileceği ve ülkelere kaç kişilik kontenjan verileceğinin ise ülkelerin vaka sayıları da göz önünde bulundurularak ilerleyen günlerde netleşeceği paylaşılmıştır.

Ancak şu an için Türkiye, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, İran, Hindistan, Mısır, Lübnan'ın da bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyecek, bu listeler ilerleyen günlerde belli periyotlarla güncellenecektir. Konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunda vatandaşlarımızla paylaşılacaktır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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