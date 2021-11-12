DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Yüksek katlı gecekondu krizi kapıda  
Biden ile Şi, ABD-Çin ilişkilerini çevrim içi zirvede görüşecek
Araç paspasının altından 127 adet tarihi eser çıktı
Sürdürülebilir turizmin ayak izleri
Diyanet: Namazlar normal saf düzeniyle kılınabilir
Yemen'deki Husiler Tuhayta kentini ele geçirdi
Ahıska Türkleri'nin yaşam mücadelesi
Şehit ettiği polis memurunun silahını da alıp kaçmış
Paris İklim Anlaşması Türkiye'ye ne kazandıracak?
İsrailli çifte 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklama
TOGG yeni modeli duyurdu
1 Dolar 10 TL oldu!
İsrail basını: 'İsrail-Körfez' deniz tatbikatı, İran'a bir mesajdır
Pakistan'dan ABD'ye 'Afganistan’ın dondurulan varlıklarını serbest bırakın' çağrısı
Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirve Bildirisi yayınlandı

TIMETURK / GÜNDEM / Diyanet: Namazlar normal saf düzeniyle kılınabilir

Diyanet: Namazlar normal saf düzeniyle kılınabilir

Diyanet İşleri Başkanlığından müftülüklere gönderilen yazıda, temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazların normal saf düzenine göre eda edilebileceği bildirildi.

37 Dakika Önce
2021-11-12 22:40:33
Diyanet: Namazlar normal saf düzeniyle kılınabilir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, imzasıyla cami ve mescitlerdeki saf düzenine ilişkin gönderilen yazıda, Kovid-19 salgını kapsamında vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 13 Mart 2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde gerekli tedbirlerin alındığı hatırlatıldı.

Din görevlileri ve vatandaşlar tarafından konuya gereken hassasiyetin gösterilmesi nedeniyle salgın kaynaklı herhangi bir problemin yaşanmadığı vurgulanan yazıda kış şartları sebebiyle açık alanlarda namaz kılma imkanı kalmadığı, ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılandığı vurgulandı.

Toplumun salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmasının göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılmasının gerekli görüldüğüne işaret edilen yazıda, "Temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazları normal saf düzenine göre eda edilebilecek." ifadeleri yer aldı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş