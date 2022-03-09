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Diyanet'in teklifi Genel Kurul'da

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Diyanet Akademisi'nin kurulmasını öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı.

26 Dakika Önce
2022-03-09 21:16:49
Diyanet'in teklifi Genel Kurul'da

Kanun teklifine göre, Diyanet Akademisi'nde vaiz, Kur'an kursu öğreticisi, imam ve müezzinlik görevinde bulunacaklar, mesleğe başlamadan önce hizmet içi eğitime tabi tutulacak.

Uzmanlık programları, seminer ve sempozyum gibi etkinliklerle nitelikli görevliler yetiştirilmesi sağlanacak. Akademi bünyesinde hafızlık yapmak isteyenler için Kur'an kursları ile Kur'an eğitim merkezleri açılabilecek.

Teklifle kurs ve merkezlerde okuyan öğrenciler için yurt ve pansiyonlar da kurulabilecek.

TRTHaber .

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